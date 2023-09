Trattativa conclusa per il passaggio di 258 lavoratori dei servizi logistici di Eurospin Sicilia

Transiteranno dal prossimo 1 ottobre, dal gruppo di società uscenti alle due aziende subentranti, i 258 dipendenti che saranno impiegati in appalto nella logistica di Eurospin Sicilia attiva nella nostra regione ed in Calabria. Mentre ci sarà la possibilità di assunzione, anche in fasi successive, per gli oltre 80 lavoratori non aventi diritto, in quanto assunti dopo il 1° aprile 2023. E’ questo il risultato dell’incontro che si è tenuto in sede aziendale tra gli esponenti della federazione Ugl Viabilità e logistica di Catania e i rappresentanti del raggruppamento cedente di cui capofila è Snt Messagerie e dei due nuovi soggetti cessionari, Nicolosi trasporti e Global service. Una trattativa lampo, necessaria per poter consentire la stipula immediata dell’affidamento dei servizi da parte del colosso della grande distribuzione alle due aziende catanesi, che ha soddisfatto appieno il segretario Orazio La Pinta ed il suo vice Uccio Lauricella che, per la Ugl Viabilità e logistica, hanno tutelato gli interessi dei lavoratori iscritti. "Aver trovato praticamente in tempi celeri l’accordo su base sindacale è un motivo di soddisfazione, anche perché tutta la forza lavoro avente i requisiti è stata tutelata con la convergenza tra le due parti datoriali – dicono i due sindacalisti. In più è stata accolta la nostra richiesta, prima non contenuta nella bozza di testo dell’intesa, di salvaguardare nell’interesse delle due aziende anche tutti coloro che, fino ad oggi, hanno lavorato a tempo determinato in considerazione della mole di movimentazione prevista. Si tratta ovviamente di personale già formato e disponibile che andrebbe a garantire un valido supporto agli operatori che, in continuità, gestiranno questo importante contratto. Vogliamo ringraziare – concludono La Pinta e Lauricella – prima di tutto il personale che ci ha dato fiducia e le società interessate che hanno consentito una concertazione spedita, ascoltando quanto da noi proposto, per un passaggio rilevante che consente il mantenimento dei livelli occupazionali in un settore, come quello della Logistica, in grande espansione nel nostro territorio".