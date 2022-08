Ferragosto con Sant'Egidio: a Catania festa della solidarietà insieme a senza dimora, rifugiati ed anziani

Grande partecipazione al Ferragosto solidale promosso dalla comunità di Sant'Egidio a Catania e in altre città d'Italia, come Genova, Milano, Napoli, Torino, Novara, Padova, Trieste e Parma.

Volontari e amici della comunità hanno scelto di festeggiare la solidarieta' in un tempo in cui la guerra è rientrata drammaticamente in Europa e, oltre alle vittime e a milioni di profughi, sta aggravando le condizioni di vita di molte famiglie in tanti paesi del nostro continente e nel mondo. Tra gli ospiti accolti alla mensa di Sant'Egidio a Trastevere, a Roma, molti gli ucraini e gli afghani, a un anno esatto dalla fuga da Kabul, giunti nel nostro paese alla fine di luglio con i corridoi umanitari dal Pakistan e dall'Iran, dove si erano rifugiati. A servire a tavola, oltre ai volontari, anche altri rifugiati, provenienti dalla Siria e da diversi Paesi africani, arrivati in Italia grazie a questo progetto che ha finora consentito l'arrivo in sicurezza e l'integrazione a piu' di cinquemila persone in Europa. Un Ferragosto della solidarietà, che ha riguardato anche numerosi anziani soli e quelli che vivono nelle Rsa e nelle case di riposo, per guardare con speranza al futuro e chiedere alle istituzioni e a tutti i cittadini un aiuto per non dimenticare nessuno.