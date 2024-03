Vacanze di Pasqua, Catania è tra le mete italiane preferite dai turisti europei

Si avvicina una Pasqua di viaggi e brevi fughe, in cui la voglia degli italiani di partire e godersi una meritata vacanza sta portando a prenotazioni da record, come ha potuto verificare il motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, secondo cui le ricerche di voli sono aumentate del 13%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 16% rispetto alla Pasqua del 2023. È quindi l'anno con il maggior numero di ricerche nella storia. Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare durante la Pasqua 2024 stanno scegliendo l'Italia. E, tra le mete preferite, c'è anche Catania, preceduta da Napoli e seguita da Milano, Palermo, Torino, Firenze e Bari. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante la Pasqua 2024 indicano che una grande maggioranza ha optato per Roma, che è diventata la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi e la seconda più richiesta per i britannici. Anche per gli stessi italiani è Roma l'ottava città più ambita al mondo per trascorrere questi giorni di riposo e svago.

Inoltre, le capitali e le città principali dei paesi europei sono le prime destinazioni più desiderate: Parigi (1), Amsterdam (2), Barcellona (3), Londra (4), Praga (9), Madrid (10), Lisbona (11), Valencia (13), Siviglia (15), Budapest (17), Vienna (18), Bucarest (19), Tenerife (20) e Berlino (22). Anche altre città italiane sono molto ricercate, come Napoli (5), Catania (6), Milano (7), Palermo (14), Torino (23), Firenze (24) e Bari (25). Quelli che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per New York al 12esimo posto.