Oggi pomeriggio in Cattedrale l'ultimo saluto all'ex senatore Nino Strano

Si svolgeranno oggi, alle ore 16, nella Cattedrale di Catania, i funerali dell’ex senatore catanese Nino Strano, morto lo scorso sabato, dopo una lunga malattia, all’età di 73 anni.

“Con Nino Strano se ne va una parte importante di Catania, quella più autentica, verace e industriosa capace di intraprendere sempre nuove sfide - ha detto il sindaco Enrico Trantino - Amico fraterno sin dagli anni della prima gioventù, Nino è stato un protagonista di oltre cinquanta anni di storia cittadina e siciliana, con idee e progetti sempre significativi e originali, mai banali. Nella sua azione di politico, amministratore e legislatore, la generosa passione per la nostra gente e la nostra terra ha superato ogni rigida logica di schieramento pur rimanendo fedele ai suoi ideali, mettendo sempre al centro i valori dell’interesse della collettività e dello sviluppo della Sicilia e di Catania”.

Nella prime riunioni della Giunta e del Consiglio comunale di Catania, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell'esponente storico della destra catanese.

“Per noi Nino Strano è stato prima di tutto un amico - ha detto, unendosi al cordoglio dei famigliari, il segretario territoriale della Ugl catanese, Giovanni Musumeci - ed era davvero difficile non ricambiare il sentimento di affetto ed amicizia, per la sua indimenticabile personalità e un carisma eccezionale, ma è stato anche un politico sempre vicino al sindacato e alle esigenze dei lavoratori. Vogliamo ricordarlo per il suo appassionato impegno, coerente e costantemente dalla stessa parte politica, rimanendo continuamente legato a Catania ed alla Sicilia tutta. Le sue storiche battaglie, in particolare in favore della crescita turistica e della cultura, da oggi, rappresentano ancor di più un patrimonio di tutti che non può essere disperso, anche per poterne mantenere vivo il giusto ricordo.".