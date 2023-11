Getta la droga nel water, i carabinieri la recuperano e lo arrestano

Un pregiudicato di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di Zafferana Etnea per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo un'accurata indagine i carabinieri hanno pianificato una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo, sospettato di detenere sostanze stupefacenti. Prima dell'intervento, l'abitazione è stata osservata a distanza, e i militari hanno cinturato l'edificio per prevenire eventuali fughe e per recuperare qualsiasi oggetto gettato dalle finestre. L'accesso all'abitazione è stato ottenuto in modo discreto, evitando di destare sospetti. La perquisizione è iniziata, e in questa fase, il pastore tedesco antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi, King, ha svolto un ruolo chiave nel rivelare la presenza della droga.

Nonostante l'uomo avesse inizialmente rifiutato di aprire la porta e cercato di sbarazzarsi delle prove gettando la droga nello scarico, il fiuto di King ha permesso ai militari di scoprire la droga nascosta. Il cane ha condotto i carabinieri prima verso un mobile contenente un bilancino sporco di sostanza stupefacente, e successivamente verso il water, dove è stata recuperata la droga gettata poco prima, in totale 20 dosi di marijuana.

Il 36enne è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno anche scoperto una serie di oggetti di provenienza furtiva, tra cui utensili agricoli a motore, 2 pc, un gruppo elettrogeno, un motore nautico e persino due chitarre elettriche. Questo materiale è stato restituito in parte ai legittimi proprietari che avevano sporto denuncia, mentre il resto è stato posto sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti per risalire alle vittime dei furti.