Giovane gambizzato a San Giovanni Galermo, indaga la squadra mobile

Gli agenti della squadra mobile sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico per ascoltare la testimonianza di un giovane ferito alla gamba con un colpo d'arma da fuoco. In base alle prime informazioni raccolte, pare che l'uomo sia stato attinto da un proiettile in zona San Giovanni Galermo, recandosi poi nel nosocomio catanese per ricevere cure mediche. Al momento, come riferito da fonti della questura, non è stato ancora ascoltato dagli inquirenti poiché si trova in sala operatoria per essere sottoposto ad un intervento. I fatti si sono verificati durante la nottata odierna.