Controlli a Gravina di Catania, due giovani segnalati per possesso di marijuana

I carabinieri di Gravina di Catania e del nucleo operativo radiomobile hanno segnalato alla prefettura due giovani perché trovati in possesso di dosi di marijuana per uso personale. Nel corso di un controllo a una Fiat 500 nera, che transitava in via Bellini, i due giovani occupanti del mezzo hanno sin da subito manifestato un atteggiamento nervoso e irrequieto, inducendo i militari ad approfondire le verifiche.

È così scattata la perquisizione, che ha consentito di rinvenire nell’abitacolo una decina di grammi di erba” Successivamente, i carabinieri hanno verificato il rispetto delle prescrizioni imposte a 2 persone sottoposte a misure restrittive in via Giovanni Meli e, nell’occasione, a casa di uno di questi, gli operanti hanno scoperto che il fratello minore, con lui convivente, deteneva della sostanza stupefacente, marijuana, già pronta per il consumo.

A corollario dei risultati operativi antidroga, sono stati poi predisposti una serie di posti di controllo, saturando i principali assi viari che da Gravina conducono a San Giovanni Galermo. All’esito dell’attività, gli equipaggi hanno fermato e controllato 16 automobili e 30 persone, elevando contravvenzioni tra l’altro per guida con patente scaduta e dimenticanza documenti di circolazione.