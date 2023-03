In corso di spegnimento un rogo sulla collina di Monte Po

Poco dopo le ore 13 è stata allertata la sala operativa dei vigili del fuoco di Catania per donare un incendio rifiuti, vegetazione e sterpaglie in via Luigi Sorrento, nei pressi della collinetta di Monte Po.

Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale di Catania ed un' autobotte di rincalzo. Dalle prime informazioni raccolte non ci sarebbero danni a cose e persone. L'intervento è ancora in fase di svolgimento.