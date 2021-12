Poco prima delle 17 di oggi, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per lo spegnimento di un incendio di rifiuti in via Barcellona. Il vasto rogo ha interessato una discarica abusiva, nelle vicinanze della quale erano parcheggiate diverse auto che non sono state raggiunte dalle fiamme grazie al lavoro dei pompieri intervenuti tempestivamente.