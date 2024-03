Incidenti stradali

Doppio tamponamento in tangenziale: traffico in tilt

Altra mattinata di passione per gli automobilisti che percorrono la tangenziale di Catania in conseguenza di due incidenti verificatisi lungo l'arteria stradale: uno in prossimità dell'uscita Zia Lisa che avrebbe coinvolto quattro auto e un altro all'altezza del centro Anas causato dal tamponamento tra un tir e due auto. Si registrano rallentamenti al traffico veicolare