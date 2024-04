Scontro tra auto e moto in via Fiume, feriti due ragazzi

Ieri sera, lungo via Fiume a Paternò, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un Audi e un Honda Sh. I protagonisti dell'incidente sono stati due ragazzi a bordo dello scooter, i quali hanno subito lesioni nell'impatto e sono caduti a terra riportando diverse escoriazioni.

Immediatamente dopo l'incidente, sono intervenute sul luogo due ambulanze per prestare soccorso ai feriti. I giovani sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "Santissimo Salvatore" per ricevere le necessarie cure e gli accertamenti medici. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri, che stanno indagando per ricostruire la dinamica e le cause dello scontro.

