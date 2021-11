Incidente stradale al viale Ulisse, violento scontro tra due auto: un ferito grave

E' accaduto nel cuore della notte tra sabato e domenica un incidente stradale lungo il viale Ulisse e che ha coinvolto due auto. Ancora è da appurare la dinamica dello scontro: di certo c'è che l'impatto è stato molto violento e si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco per estrarre una persona incastrata tra le lamiere di un mezzo. Complessivamente, dalle prime notizie emerse, i feriti sarebbero 4 di cui uno in condizioni piuttosto serie. Una delle due auto coinvolte dopo l'impatto sarebbe uscita fuori strada impattando violentemente contro un albero. Per accertare i fatti vi sono ancora indagini in corso.