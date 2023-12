"Giocattoli in Movimento", torna la raccolta di giochi usati organizzata dal consigliere Ragusa

Torna a Catania "Giocattoli in Movimento", la campagna del Movimento 5 Stelle dove i protagonisti sono i sorrisi dei più piccoli e i giocattoli, con un occhio anche all’ambiente. La campagna organizzata dal consigliere municipale, Giuseppe Ragusa, avrà luogo domenica 17 dicembre alle ore 10 presso l'ingresso principale della villa Bellini. Sarà presente, insieme agli attivisti del M5S di Catania, anche la deputata regionale, José Marano.

"Questa campagna - spiega Ragusa - ha un doppio obiettivo: regalare un sorriso ai bambini meno fortunati e avvicinare la comunità a collaborare in maniera solidale. I giochi raccolti, infatti, verranno donati presso i reparti pediatrici del hinterland di Catania o nelle case di accoglienza. Non solo, con 'Giocattoli in Movimento' vogliamo dare un contributo all'ambiente, evitando che tanti giocattoli ancora utilizzabili finiscano in discarica".

Il meccanismo dell'iniziativa è molto semplice: in cambio di due giocattoli o libri per bambini portati al gazebo del Movimento allestito di fronte l'ingresso della villa, se ne riceverà uno a propria scelta. L'unico requisito è che i giochi siano integri e utilizzabili.