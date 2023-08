Aci Catena, installati in tutto il territorio i cestini portarifiuti e deiezioni canine

Sono stati quasi tutti montati e resi fruibili i cestini portarifiuti e feci animali che l’amministrazione Ferro ha distribuito in tutto il territorio comunale. Gli animali vanno certamente curati, seguiti, amati e difesi, ma certi atteggiamenti di tantissimi concittadini, stridono fortemente con la linea adottata dall’amministrazione comunale. “Amiamo i nostri amici animali – commenta il sindaco Margherita Ferro – sebbene con risorse limitate, cerchiamo sempre di venire incontro alle esigenze degli animali e dei loro conduttori, al tempo stesso però, combattiamo una guerra contro chi non si adegua alle normative e soprattutto ad una civile convivenza. In alcune zone i marciapiedi sono impraticabili per via delle feci che gli incivili padroni lasciano senza curarsene

"E’ impossibile e anche imbarazzante per noi – chiosa il primo cittadino – dover rimbrottare chi non si allinea ad una normale e civile convivenza tra esseri umani ed i nostri amati animali. Adesso non ci sono scuse, tantissimi cestini sono stati montati grazie al bilancio partecipativo, ringrazio coloro che si premurano di raccogliere le feci dei propri pelosetti, invito ad una fattiva collaborazione chi si ostina a non curarsi degli spazi pubblici devo pensare (male) ma evidentemente a casa loro operano con lo stesso metro”.

Disinfestazione e derattizzazione

Martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 agosto, l’intero territorio comunale verrà interessato da una energica azione di derattizzazione e disinfestazione. A programmare l’intervento di bonifica del territorio l’amministrazione Ferro, assessorato Igiene Ambientale, retto dal vice sindaco Turi Messina. Martedì 22 agosto a partire dalle ore 23.00 verrà effettuata la disinfestazione e derattizzazione nelle frazioni di Vampolieri e S.Nicolò. Mercoledì 23 agosto sempre nelle ore notturne (dalle ore 23.00 in avanti) verranno interessate le zone di Aci S.Filippo e ville S.Anna. Giovedì 24 (medesimo orario), Aci Catena centro, dalla zona Locu fino ad arrivare al quartiere di Cubisia.

"Durante il lavaggio delle strade ed il passaggio della macchina che effettuerà la disinfestazione - si legge nella nota inviata dal Comune - si raccomanda di non tenere la biancheria stesa fuori (ovviamente nelle zone interessate dalla bonifica) e di vigilare con la massima attenzione allorquando si conducono gli animali a passeggio. Sebbene le sostanze che verranno utilizzate non sono particolarmente aggressive per i nostri amati animali, è sempre utile stare allerta nelle giornate e nei quartieri sopraelencati.