Isola ecologica tra abitazioni e scuola nel quartiere Borgo-Sanzio: è polemica

La collocazione della nuova isola ecologica, nell’area urbana centrale compresa tra via San F. Neri, via C. Patanè Romeo, via Modena e piazza G. Lombardo Radice, sta generando non poche polemiche tra personale scolastico, studenti, genitori, gli abitanti e commercianti della zona. E anche il Comitato Vulcania si oppone al progetto. "La location individuata - si legge in una nota - è troppo vicina, tra la scuola, a pochi metri dalle abitazioni e attività commerciali. Il sito è posizionato in una zona ad alta densità abitativa. Sarebbe una beffa davvero inaccettabile".

“Ci troviamo di fronte ad un’altra scelta scellerata - spiega la presidente del comitato, Angela Cerri - Da non dimenticare quella di via Cesare Beccaria. Vogliono aprire un'altra area rifiuti all'aperto, chiamandola isola ecologica, in pieno centro cittadino del quartiere. Logica vorrebbe che le discariche a cielo aperto vengano approntate in periferia, in zona tranquilla e lontano dalle scuole e abitazioni. Il comitato Vulcania è al fianco delle migliaia di persone che stanno manifestando la loro indignazione. Il comitato ha assicurato di voler continuare nella battaglia e farsi portavoce dei tantissimi residenti e commercianti che vivono e lavorano in quel tratto, chiedendo a tutte le forze politiche territoriali di sostenerli in questa battaglia che al momento non si presenta facile ma che comunque hanno intenzione di continuare. Impensabile non coinvolgere i cittadini".

"È uno scempio - continua - che vogliamo scongiurare a tutti i costi. I siti che vengono esaminati dovranno naturalmente possedere le idoneità tecniche ed urbanistiche previste dai protocolli vigenti. Tutto questo avviene eliminando una grande e possibile area verde nel quartiere Borgo-Sanzio. Non si comprende perché si parla di aumentare il verde a Catania e nel frattempo lo si vandalizza per realizzare paradossalmente un’isola ecologica. Dispiace nuovamente constatare come questa Amministrazione scelga sempre la strada più semplice invece che tutelare gli interessi dei cittadini e dare seguito alle richieste del territorio".