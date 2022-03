Esteso l'orario di apertura dell'Isola ecologica di Capomulini

L’isola ecologica mobile temporanea di Capomulini resterà aperta il sabato pomeriggio, così da ovviare al problema della chiusura domenicale. E' stato disposto anche l’ampliamento delle tipologie di rifiuti conferibili. Queste le novità principali introdotte dall’assessorato all’Ambiente di Acireale, retto da Danilo Pulvirenti, in relazione alla struttura allestita nel parcheggio di Capomulini. “Ogni sabato, fino alle 17, sarà possibile conferire i rifiuti così come a tutti i giorni della settimana, tranne il martedì di mattina – ha spiegato l’assessore Pulvirenti – e stiamo implementando, man mano, le frazioni merceologiche previste. A riguardo, abbiamo aggiunto gli olii vegetali di scarti di frittura e cercheremo, via via, in quanto si tratta pur sempre di un luogo temporaneo, di aumentare i servizi. Anche informatizzando l'accesso, in modo tale che i cittadini possano venire direttamente con la tessera sanitaria”.