Latitante fornisce false generalità per evitare l'arresto: era ricercata da tre mesi

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato una 44enne di Aci Sant’Antonio, con precedenti penali e ricercata da quasi 3 mesi. Era stata colpita da un provvedimento di esecuzione pena di 4 anni e 20 giorni, emesso dalla Procura di Catania, per il reato di rapina in concorso e lesioni aggravate. E' stata individuata alle 7 e 30 del mattino da una gazzella dell'Arma in Piazza Acquicella Porto, che ha scorto la donna mentre provava a nascondersi tra le auto parcheggiate proprio davanti alla stazione ferroviaria.

Il suo goffo tentativo di allontanarsi, unito al fatto che il viso della signora era già noto ai militari, ha indotto il sospetto che la donna stesse cercando di evitare un possibile controllo, ottenendo tuttavia l’effetto contrario. I carabinieri hanno quindi arrestato la marcia, ricorrendola a piedi e bloccandola dopo qualche decina di metri.

In un futile tentativo di sviare il controllo, la signora ha dapprima raccontato di non avere con sé alcun documento d’identità, per fornire false generalità. Dato che fin da subito sono emerse delle anomalie, si è deciso di effettuare degli accertamenti presso gli uffici del comando provinciale di Catania. I colleghi del nucleo investigazioni scientifiche hanno quindi avviato le operazioni di fotosegnalamento e comparazione delle impronte digitali, prendendo in esame i dati presenti nella banca dati in uso alle forze dell'ordine. Si è quindi scoperto che su di lei era pendente una condanna di 4 anni e 20 giorni, da scontare in carcere, per i reati di rapina in concorso e lesioni aggravate in relazione a fatti commessi in Viagrande il 18 marzo del 2020. E' stata quindi arrestata e condotta presso il carcere di Piazza Lanza. E' stata anche denunciata per il reato di "falsa attestazione sull’identità personale a pubblico ufficiale.

