Circonvallazione, riprendono i lavori in viale Odorico da Pordenone ed è ancora caos

I lavori di posa del nuovo asfalto, eseguiti anche stavolta in orario diurno e ripresi ieri mattina, hanno mandato in tilt la circolazione stradale in viale Odorico da Pordenone. Si segnalano lunghe code anche via Vincenzo Giuffrida. In prossimità del cantiere si procede su una sola corsia. Sul posto sono presenti i vigili urbani. Gli interventi, eseguiti in orario diurno ed avviati nei mesi scorsi, sono già in avanzato stato di esecuzione. Rientrano nel progetto di messa in sicurezza e riqualificazione dell’intera circonvallazione di Catania, con il rifacimento dell’asfalto delle due carreggiate dell’asse viario, la sistemazione dei marciapiedi con le alberature e la sostituzione dei guardrail.