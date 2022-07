Controlli in una discoteca del porto: scoperti 3 lavoratori in nero e buttafuori irregolari

Gli agenti della squadra amministrativa della questura di Catania, lo scorso 21 luglio hanno effettuato un controllo presso una discoteca/american bar presente all'interno del porto di Catania. Il titolare aveva violato le prescrizioni imposte dal questore nella licenza di polizia ed è stato denunciato e sanzionato per aver impiegato personale addetto alla sicurezza non iscritto nell’apposito elenco prefettizio, con 1666 euro di multa. Stessa sanzione è stata inflitta ad un addetto alla sicurezza per aver esercitato l'attività di buttafuori senza decreto prefettizio. Infine il responsabile del locale è stato contravvenzionato dall’Ispettorato del lavoro per l’impiego di 3 lavoratori in nero, con una sanzione di euro 2.500 euro.