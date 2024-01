I bus Amts arrivano anche a Mascalucia con la linea 901

A partire da domani, giovedì 1 febbraio, la linea 901 di Amts servirà anche una parte del territorio di Mascalucia. Il confinante Comune di Gravina, infatti, ha accolto la richiesta del sindaco Vincenzo Magra di poter apportare alcune modifiche al percorso dei bus. Preso atto così dell’accordo tra le due amministrazioni comunali, l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta di Catania ha dunque apportato alcune variazioni allo scopo di servire entrambi i paesi etnei. Le corse della 901 saranno 12 al giorno nel periodo invernale ed 8 nel periodo estivo. Altra modifica importante riguarda il capolinea, non più situato in piazza della Repubblica a Catania, bensì al parcheggio Due Obelischi, logisticamente ben collegato con il capoluogo grazie anche alla linea Brt1. Il tracciato toccherà anche il parcheggio Santa Sofia, potenziando i collegamenti utili per gli utenti e gli studenti universitari.

Queste, infine, le corse previste della linea 901: Due Obelischi – Gravina – Mascalucia (periodo invernale): dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, una corsa ogni ora per un totale di 12 corse giornaliere. Due Obelischi – Gravina – Mascalucia (periodo estivo): dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00, una corsa ogni ora per un totale di 8 corse giornaliere.