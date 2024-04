Aste pilotate dalla mafia, con la complicità di un professionista: i nomi degli arrestati

Dalle indagini dei carabinieri di Paternò, coordinate dal procuratore aggiunto di Catania Ignazio Fonzo e dai sostituti Tiziana Laudani e Alessandra Tasciotti, emerge che nell'ambito delle aste il clan avrebbe potuto "contare sull'esistenza di rapporti di conoscenza con alcuni delegati alla vendita" e su un avvocato di Siracusa, per cui è stato disposto il divieto di esercizio della professione per un anno, che "si sarebbe prestato a favorire l'aggiudicazione dell'immobile all'asta in favore del figlio di una persona che si era rivolto all'associazione mafiosa".

Oltre alle aste pilotate dalla mafia, tra le attività illecite dei “Morabito-Rapisarda”, anche il traffico e lo spaccio al dettaglio di stupefacenti. Nel corso delle investigazioni sono stati, infatti, sequestrati complessivamente circa 71 kg di sostanza stupefacente tra marijuana e cocaina, arrestando 8 persone. L'inchiesta tratta anche presunte infiltrazioni nel voto delle amministrative scorse a Paternò con un presunto aiuto del clan Morabito ai tre amministratore indagati.

PERSONE DESTINATARIE DELLA MISURA DELLA CUSTODIA IN CARCERE:

1) APOLITO Adriano, nato a Paternò il 01.08.1988;

2) BENVENGA Natale, nato a Catania il 04.05.1962;

3) CIRINO Pietro, nato a Paternò il 22.01.1965;

4) CUNSOLO Filippo, nato a Paternò il 06.07.1963;

5) CUNSOLO Vincenzo, nato a Paternò il 06.10.1968;

6) DI PERNA Francesco, nato a Paternò il 01.07.1963;

7) OLIVERI Carmelo, nato a Paternò il 18.02.1980;

8) PENNISI Emanuele Salvatore, nato a Paternò il 03.06.1977;

9) PUGLISI Pietro, nato a Paternò il 11.08.1974;

10) RAPISARDA Andrea, nato a Paternò il 05.06.2002;

11) RAPISARDA Antonino, nato a Paternò il 09.01.1970;

12) RAPISARDA Vincenzo, nato a Catania il 21.04.1995;

13) SINATRA Andrea, nato a Paternò il 30.11.2001;

14) SPATOLA Angelo, nato a Paternò il 15.01.1976;

15) VERZÌ Carmelo, nato a Paternò il 08.07.1995.

PERSONE DESTINATARIE DELLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI CON BRACCIALETTO ELETTRONICO:

16) MORABITO Vincenzo, nato a Paternò il 16.10.1960.

PERSONE DESTINATARIE DELLA MISURA CAUTELARE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCITARE LA PROFESSIONE:

17) VOJVODIC Gianfranco, nato a Licodia Eubea il 15.12.1965.