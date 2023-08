Mancano le attrezzature specifiche: l'odissea di una ragazza disabilie in ospedale

Riceviamo e pubblichiamo la lettera scritta da una lettrice, madre di una bambina disabile, che non è riuscita a recarsi in ambulanza al pronto soccorso di un ospedale cittadino in quanto il mezzo non era specificatamente attrezzato. "Sono la mamma di una ragazza disabile che il 9 agosto scorso ha avuto una disavventura in un ospedale cittadino. Inizio col dire che appena è arrivata l'ambulanza del 118 non hanno potuto mettere mia figlia dentro perché mancava l'attrezzatura per disabili e per la patologia specifica della ragazza non è possibile farla stare nella barella. L'ho dovuta quindi mettere nella mia macchina e portarla io stessa in ospedale. Premetto che è stata subito soccorsa dal personale, ma non hanno potuto effettuare la radiografia per mancanza di sollevatore per disabili(ho dovuto firmare sotto mia responsabilità). A quel punto avrebbe dovuto fare la tac in testa ed è sorto lo stesso problema della radiografia: sono dovute intervenire più persone per spostarla dalla sedia alla sala tac. Voglio solamente dire che nel 2023 è semplicemente vergognoso che una struttura pubblica abbia tutte queste barriere architettoniche".