"Per una nuova stagione del lavoro dei diritti", protesta unitaria dei sindacati

Il centro-sud pronto a ritrovarsi a Napoli il 20 maggio per la mobilitazione unitaria. Lo ha deciso l’Assemblea unitaria di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA, che organizzano la manifestazione "Per una nuova stagione del lavoro dei diritti". Oltre 200 i partecipanti. Ad aprire i lavori la segretaria della FP CGIL Concetta La Rosa la quale ha fatto il punto sulle proposte che i sindacati vogliono portare avanti chiedendo al Governo un confronto serrato.Ha inoltre puntato il dito sui rinnovi contrattuali e sulla mancanza di risorse previste nella legge finanziaria. A parlare delle criticità, piccole e grandi, dei vari settori sono stati alcuni delegati dell’Amministrazione Giudiziaria, degli Enti Locali, della Sanità. I Segretari Generali della UIL PA Franco Cocuzza e Armando Algozzino hanno focalizzato i loro interventi sulla questione Previdenziale, sul personale addetto alla Sicurezza e sulla giustizia. Un delegato dell’Asp di Catania, allertato per l’ennesimo incidente sul lavoro, ha catalizzato l’attenzione sulla mancanza di ispettori addetti ai controlli.

Il Segretario Generale della UIL FPL, sottolineando la significativa presenza all’Assemblea e la grande voglia di partecipazione dei lavoratori, ha focalizzato il suo intervento sulle disuguaglianze presenti nel nostro paese, a partire da un sistema fiscale che fa leva prevalentemente sulla contribuzione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e che di contro è troppo poco incisivo sugli extra profitti delle holding energetiche, farmaceutiche e bancarie e sugli evasori. Ha rimarcato inoltre la necessità di rivedere i criteri in uscita del sistema previdenziale e l’esigenza di introdurre pensioni di garanzia per i giovani o i precari che hanno iniziato la loro attività lavorativa in età avanzata.