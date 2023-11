Maratona Belliniana a Giarre per omaggiare Vincenzo Bellini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Domenica 5 novembre, alle 20, nell’ambito di “Giarre città educativa”, progetto promosso dall’ assessorato alle PP.OO del Comune di Giarre, con il patrocinio del MIC e dell’ARS Sicilia, il Salone degli Specchi, ospiterà la maratona belliniana. Si tratta di un excursus di stars: Gianfranco Pappalardo Fiumara, Sonia Fortunato, Agatino Scuderi, Gloria Pafumi, Andrea Raiti e Roberto Carnevale, che omaggeranno il “Cigno di Catania”, Vincenzo Bellini. “Il nostro Istituto -ha dichiarato il prof. Gianfranco Pappalardo Fiumara, docente presso il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo- organizza la maratona belliniana, in maniera esclusiva ed in collaborazione con il Conservatorio di Parigi. La maratona belliniana- ha spiegato- consiste in un excursus dedicato al “Cigno di Catania”, alle sue opere, ma soprattutto ad alcuni ambiti specifici della sua vita ed in particolare anche ad opere coeve di compositori a lui affini come: F. Chopin, E J.S Bach ed anche a dei revisori postumi come Francesco Paolo Frontini (importante compositore catanese). Il programma della maratona belliniana questa edizione -ha anticipato Pappalardo Fiumara- verterà sugli ultimi anni di vita di Vincenzo Bellini. L’ incipit della serata sarà affidato, in esclusiva, alla presentazione di alcune opere pittoriche ed anche letterarie dedicate a Bellini e risalenti all’ epoca ed in particolare ad un dipinto ad olio parigino, che rappresenta gli ultimi anni di Bellini e si parlerà anche della traslazione della salma in Italia con la visione di alcune raffinate litografie originali dell’epoca. La presentazione, sotto il profilo artistico di queste straordinarie opere, sarà affidata al critico d’arte, esperto culturale ed ispettore regionale dei BB.CC, il dott. Nicolò Fiorenza”. Il ricco programma prevede l’esibizione di solisti di calibro quali: Gianfranco Pappalardo Fiumara, professore ordinario al Conservatorio di Palermo, reduce da importanti successi fra i quali i concerti tenuti al Conservatoire Royal di Bruxelles, al Conservatorio di Parigi, alla Sorbona di Parigi ed alla Carnegie Hall di New York, il soprano Sonia Fortunato, celebre gemma del Teatro Bellini di Catania, voce lirica di spicco; il tenore Andrea Raiti, una voce importante per il timbro, il pianista e docente ordinario e già direttore del Conservatorio di Catania, Roberto Carnevale; il prof. Agatino Scuderi, titolare di chitarra al Conservatorio di Catania e Gloria Pafumi, concertista chitarrista in voga con un’ importante carriera alle spalle, vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali. Il programma musicale vedrà arie tratte da opere quali: “Norma”, “Adelson e Salvini” oltre a revisioni, tratte da opere belliniane ed ancora opere di: F. Liszt, Carulli e lo stesso Bellini, revisionato dal celebre compositore romantico S. Thalberg. Infine una grande sorpresa sarà quella di riascoltare una versione inedita per due pianoforti della parafrasi su “Norma” di Franz Liszt, eseguita da Pappalardo Fiumara e Carnevale, parafrasi scoperta dai due pianisti nella versione per due pianoforti durante un viaggio connesso tra la Russia ed il Canada e per la prima volta sarà eseguita dai due pianisti a Giarre. “Io credo- ha tenuto a precisare Gianfranco Pappalardo Fiumara- che la maratona belliniana debba dare lustro ed onore al nostro “Cigno di Catania”, soprattutto, in un momento in cui, si fa abuso sul nome di Bellini, per altre circostanze, che spesso non riguardano l’arte, ma altri ambiti come la politica, oppure la gestione dei teatri. Noi -ha sottolineato- vogliamo riportare il nome di Bellini in auge, attraverso l’arte e attraverso quello che Bellini rappresenta nel mondo. Vincenzo Bellini è amato in Giappone, in Cina, a Parigi e deve essere amato qui, nella sua terra, perché Bellini rappresenta un unicum con la Sicilia oltre ad essere fra i più grandi operisti a livello mondiale, il vero maestro che ha dato la possibilità di ascoltare il cantabile”.