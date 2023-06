Matteo Messina Denaro ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio a Palermo e da allora rinchiuso nel carcere di massima sicurezza a L'Aquila al regime del 41 bis, è stato ricoverato nell'ospedale cittadino. La notizia è riportata dall'Ansa. Sono straordinarie le misure di sicurezza scattate, con la struttura ospedaliera blindata. Il boss deve essere sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo quanto si è appreso, l'operazione non è collegata al tumore al colon, patologia con cui il boss convive da anni e per la quale è in cura. A gennaio, il giorno della cattura, Messina Denaro è stato bloccato proprio a pochi passi dalla clinica palermitana La Maddalena specializzata in oncologia dove era in cura sotto falso nome.