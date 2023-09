Dall’1 ottobre cinque medici stranieri in servizio all'ospedale di Caltagirone

Prosegue l’attenzione dell’Asp di Catania per il potenziamento e il rilancio dell’ospedale "Gravina" di Caltagirone. Dopo le interlocuzioni con l’Università "Kore" e il Comune di Caltagirone, per l’avvio dell’iter relativo all’istituzione, al "Gravina", di un corso di laurea in Infermieristica, arriva oggi la notizia dell’assunzione di cinque dirigenti medici con qualifica estera, di cui - due pediatri, un chirurgo, un medico di medicina interna e un infettivologo - che prenderanno servizio il prossimo 1 ottobre all’ospedale di Caltagirone. Questa mattina, con delibera n. 1401, la direzione strategica dell’Asp di Catania, guidata dal commissario straordinario Maurizio Lanza, ha deliberato l’approvazione delle procedure concorsuali e il conferimento degli incarichi. Programmata per la prossima settimana la firma dei contratti, che avranno scadenza fissata per il 31 dicembre 2025. Il percorso amministrativo per il reclutamento di personale con qualifica estera è stato avviato con l’avviso pubblico di ricognizione per manifestazione di interesse per personale medico con qualifica estera, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I.) n. 59 del 4 agosto 2023. Il termine per la presentazione delle istanze era fissato per il 4 settembre. Con questo provvedimento l’Asp di Catania ha inteso potenziare le attività di reclutamento aggiungendo un ulteriore canale, al fine di rispondere alla gravissima carenza di personale medico che riguarda, in particolare, gli ospedali delle aree interne. In coerenza con la programmazione assunzionale e verificate le carenze in organico sarà possibile ribandire ulteriori e nuovi avvisi specifici, rivolti a personale con qualifica estera.