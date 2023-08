Pnrr, approvati i progetti dei Mercati Agro Alimentari di Sicilia

Sono sette i progetti dei "Mercati AgroAlimentari Sicilia" (MAAS) i approvati, con decreto del Ministero dell'agricoltura e finanziati con i fondi del PNRR per un importo di 9milioni di euro.

I sette progetti riguardano: l’istallazione di pannelli fotovoltaici, un progetto per combattere lo spreco alimentare mediante la realizzazione di uno specifico laboratorio per la conservazione e la lavorazione delle eccedenze agroalimentari (dell’agricoltura e ittici), la sistemazione delle grondaie, la sostituzione di tutte le pompe del depuratore con altre a basso consumo energetico nonché il riutilizzo delle acque depurate, la videosorveglianza e il miglioramento dei varchi d’accesso alla struttura, la sistemazione della pavimentazione interna ed esterna del mercato ortofrutticolo, l’acquisto di un nuovo impianto fabbrica ghiaccio.

“I progetti finanziati sono stati studiati nei minimi particolari e alla luce di una piena fattibilità per rilanciare la struttura e per cercare di superare tutte quelle criticità che da dieci anni a questa parte compromettevano la piena funzionalità della struttura mercatale”, afferma il presidente dei MAAS Emanuele Zappia.

“Con questi progetti – continua – interverremo su diversi fronti all’insegna dalla sicurezza della struttura, dalla piena funzionalità della stessa e, di non di secondaria importanza, all’insegna del risparmio dei costi gestionali. L’istallazione di pannelli fotovoltaici consentiranno ai MAAS non solo di avere un notevole risparmio sui costi elettrici ma anche di essere pienamente autonomo dal punto di vista energetico”.

Non poteva mancare un progetto inerente allo spreco alimentare e alla destinazione dei prodotti ancora edibili alle famiglie bisognose del territorio tramite il Banco Alimentare ,“spesso non si riesce a distribuire in tempi brevi gli alimenti rispettando la catena del freddo- spiega Zappia- e per tanto abbiamo pensato di ovviare a questo problema creando un laboratorio che trasformi le eccedenze alimentari in confetture, spremute, minestroni nonché l’imbustamento sottovuoto a tranci del pesce sequestrato, così da incentivare la distribuzione di quei prodotti che altrimenti andrebbero buttati.”