"Mi rifiuto", il messaggio impresso sulle croci affisse alle microdiscariche

Alcune croci realizzate a mano e di diversi colori stanno comparendo in corrispondenza dei tanti cumuli di rifiuti sparsi in città. Impressa sopra i manufatti compare la scritta "Mi rifiuto". "In città sono sempre di più", è il tenore di chi ha segnalato la questione a CataniaToday. In quella che, per numero di episodi, pare essere un'iniziativa di protesta. "La situazione a Catania è diventata insostenibile - prosegue la segnalazione -, non va bene per la salute, per il turismo e i cittadini sono stanchi di stare in mezzo alla munizza, non c'è un angolo privo di rifiuti e le strade non vengono pulite".

Il leitmotiv dell'iniziativa che, secondo quanto ricostruito da questa testata, pare sia solo all'inizio, sarebbe quello di "mettere una croce sopra ai rifiuti". Per il momento, però, non si sa ancora chi si celi dietro quella che sembra essere l'avvio di un presa di coscienza di tanti cittadini contro le istituzioni e contro chi getta rifiuti di ogni genere in modo indiscriminato. In una città alle prese con tante difficoltà e in cui la raccolta differenziata - almeno nel lotto Centro - stenta ancora a decollare.