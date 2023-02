"Microdiscarica in via Del Potatore", Ecocar Ambiente risponde

In merito alla segnalazione di una microdiscarica in via Del Potatore, Ecocar Ambiente precisa che "la segnalazione proviene da San Giorgio, zona della città appartenente al Lotto Sud e dunque interessata dal nostro servizio di raccolta e pulizia. La news prodotta probabilmente da un abitante delle abitazioni limitrofe, contiene un testo provocatorio 'Ecco come siamo costretti ad entrare nelle nostre case nel 2023. Evviva la raccolta differenziata a Catania'. Nella foto si intravedono chiaramente una serie di sacchetti - buona parte dei quali contenenti plastica - dunque in linea con la raccolta del giorno, posizionati di fianco all’ingresso del condominio; il segnalatore però parla di microdiscarica e afferma ironicamente 'viva la differenziata a Catania".

"L’affermazione è fuori luogo, perché se si tratta di rifiuti differenziati - come sembra - non si può parlare certo di microdiscarica: quei sacchetti sono lì solo durante l’arco temporale che passa dal conferimento al prelievo. Nella realtà dei fatti va anche rimarcato però che quel sito è tristemente noto al nostro personale perché sono gli stessi abitanti del condominio Borgo delle Magnolie, non curanti della raccolta differenziata, a creare sistematicamente cumuli giganteschi che ai nostri operatori tocca ripulire. Questo è già capitato almeno un centinaio di volte, soltanto l’anno scorso. Come è possibile costatare dalla foto scattata dalla nostra telecamera, (vedi foto allegata datata 20 febbraio 2023) pare evidente che sono gli stessi condomini a generare i cumuli, e non eventuali carenze del servizio di raccolta e pulizia. Cumuli alimentati anche dall’attività di altri cittadini dei condomini limitrofi che depositano i rifiuti nello stesso megacumulo. La situazione è drammatica, ma le microdiscariche e i cumuli non si formano da soli per una forma di abiogenesi, sono le persone che gettano i rifiuti per strada a generarle e alimentarle con le cattive abitudini. Le stesse persone talmente ignave da depositare i rifiuti anche a un passo da dove abitano, costringendo i loro stessi figli a passarci accanto quando vanno a scuola. In conclusione, ribadiamo ancora una volta l’esigenza di avere collaborazione da parte dei cittadini stessi, perché sia noi di Ecocar Ambiente che gli abitanti delle zone in esame miriamo allo stesso obiettivo: vivere in una città più pulita".