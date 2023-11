Tossicodipendente minaccia la sorella, arrestato per estorsione

Nell’ambito di un'attività investigativa svolta dai Carabinieri della stazione di Grammichele, la Procura etnea ha richiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la misura cautelare degli arresti domiciliari, a carico di un 45enne del posto, accusato di estorsione. Negli ultimi mesi, con insistenza, l’uomo avrebbe posto in essere diverse richieste di denaro, accompagnate da minacce e aggressioni fisiche nei confronti della sorella, spesso sotto effetto di alcool e di stupefacenti. Per cercare di "cambiare rotta" aveva anche iniziato a frequentare un centro di disintossicazione. La vittima, a causa delle minacce poste in essere dal fratello negli ultimi mesi, era preoccupata per la propria incolumità e si è rivolta ai militari dell'Arma per ottenere sostegno. L'avvio delle indagini ha permesso di ottenere la misura cautelare eseguita stamane.