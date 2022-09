Anni di soprusi e maltrattamenti al padre: arrestato 30enne catanese

Avrebbe sottoposto il padre ad anni di soprusi e maltrattamenti. I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne catanese, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia. Al riguardo i militari, nella tarda serata di ieri, allertati da una chiamata al numero unico di emergenza, che segnalava un'accesa lite familiare in corso, hanno raggiunto un'abitazione a Belsito, frazione del comune di Misterbianco, trovandosi di fronte un giovane, in evidente stato di alterazione, che da un balcone al piano terra, stava urlando frasi offensive nei confronti del padre, barricato all'interno dell’appartamento.

I militari sono riusciti a placare l’escandescenza del ragazzo, identificandolo e impedendo che potesse causare ulteriori danni. Si è quindi proceduto alla ricostruzione della vicenda, appurando che poco prima il 30enne, dopo una discussione per futili motivi, aveva minacciato e percosso con calci e pugni al volto e sul resto del corpo il genitore, che dal terrazzo dove si stava consumando l’aggressione, era comunque riuscito a svincolarsi rifugiandosi all’interno dell’abitazione, da dove aveva potuto chiamare i soccorsi.

Il figlio comunque non si era arreso, tentando di forzare la porta finestra con delle aste in ferro. A riprova di quanto appena accaduto. Nel terrazzo sono stati rinvenute sedie, statue, vetri e tende da sole danneggiati e disseminati sul pavimento. Il genitore avrebbe riferito ai militari che l’episodio in questione era il culmine di anni di soprusi che aveva subito dal figlio, riconducibili al suo perdurante abuso di sostanze stupefacenti e che per paura di peggiorare ulteriormente la situazione, non aveva mai denunciato. Il giovane è stato trasferito al carcere catanese di Piazza Lanza e sottoposto all'allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla persona offesa.