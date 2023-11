Incidente in cinconvallazione, la proposta di Bosco: "Realizzare un sottopassaggio stradale"

L'ex assessore ai Lavori Pubblici nell’ultima sindacatura di Enzo Bianco, Luigi Bosco ha lanciato una proposta per consentire ai pedoni di attraversare in sicurezza nel punto dove lo scorso martedì sera si è consumata la tragedia in cui Chiara Adorno ha perso la vita, travolta da uno scooter prima e da un'auto poi, mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Andrea Doria.

"La notizia della tragica fine di una giovane studentessa, appena diciottenne, iscritta con tante belle speranze al primo anno di Biologia, travolta sulle strisce pedonali sulla circonvallazione, nei pressi della cittadella universitaria, ha riempito di dolore molti di noi - scrive Bosco - Aldilà delle considerazioni sull’ imbarbarimento di una consistente parte della nostra popolazione, ritengo di potere suggerire la realizzazione di un sottopasso stradale, in corrispondenza dell’uscita pedonale sulla circonvallazione".

"Tale sottopasso, realizzabile grossomodo nella posizione indicata in giallo - continua l'ex assessore - è di non complessa realizzazione (occorre infatti solo la creazione di una struttura scatolare, previa asportazione di un rilevato stradale, presumibilmente privo di impianti, in quanto costruito in un secondo momento rispetto alla impostazione originaria del piano di scorrimento della circonvallazione), e consente un collegamento semplice con via Fleming. Non occorre realizzare gradini o rampe per l’accesso. Rimarrebbe scoperto solo l’attraversamento della bretella di collegamento tra via Fleming e la circonvallazione".