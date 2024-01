Controlli in centro storico, sanzione da 1400 euro per due parcheggiatori abusivi

Controlli a tappeto dei carabinieri nel centro storico, con una stretta contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Oltre 30 carabinieri del Comando di Piazza Dante e della Compagnia di intervento operativo del 12esimo reggimento Sicilia, coordinati dalla centrale operativa, di propria iniziativa hanno intensificato le attività di prevenzione dei reati in centro città. In via Beato Bernardo e in piazza Manganelli, hanno sorpreso un 50enne ed un 76enne, entrambi catanesi, proprio mentre stavano chiedendo denaro ad alcuni conducenti che erano intenti a posteggiare le loro auto in aree di parcheggio comunale. Dopo aver bloccato entrambi è così scattata nei loro confronti la denuncia all’autorità giudiziaria per "esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore", insieme alla contestazione delle sanzioni amministrative per 1400 euro complessivi .

Qualora qualche automobilista riferirà di avere subito minacce di danni al veicolo nel caso di mancato pagamento, i due uomini denunciati potrebbero essere indagati anche per il reato di estorsione. I carabinieri e la Cio hanno poi svolto attività operative connesse alla circolazione stradale. I numerosi posti di blocco distribuiti hanno consentito agli equipaggi di fermare una 30ina di veicoli e di controllare circa 70 persone. Sono state anche effettuate diverse perquisizioni personali per la ricerca di armi e droga. Le sanzioni amministrative accertate per violazioni al codice della strada sono state elevate nei confronti di 11 automobilisti, che non erano in regola con l’assicurazione obbligatoria del veicolo o con la revisione periodica. Tra le infrazioni rilevate: guida senza cinture di sicurezza, mancato utilizzo del casco protettivo e guida pericolosa. In totale sono stati così sequestrati 3 veicoli, con sanzioni al codice della strada per un ammontare di oltre 5.000 euro.