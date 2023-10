Tre chili di marijuana nascosti nel terrazzo dell'appartamento vicino: arrestato

Un 26enne noto alle forze dell'ordine per il suo coinvolgimento in precedenti reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato arrestato dai carabinieri di Biancavilla. La scoperta è avvenuta quando i militari hanno appreso che il giovane nascondeva quantitativi significativi di droga su un terrazzo di una casa disabitata situata accanto alla sua abitazione.

L'operazione delle forze dell'ordine è stata il risultato di un'indagine finalizzata a smascherare le attività illecite del giovane pregiudicato. Dopo aver ottenuto prove concrete delle sue attività illegali, i carabinieri si sono recati all'alba presso l'abitazione del giovane, situata nel centro di Biancavilla, dove era sottoposto a regime di arresti domiciliari.

La perquisizione domiciliare accurata ha rivelato un dettaglio sorprendente: il terrazzo dell'abitazione del pregiudicato era direttamente collegato a quello di una casa adiacente, attualmente disabitata. L'accesso tra i due terrazzi era stato ottenuto attraverso un foro abusivamente creato nell'inferriata che separava le due proprietà. Una volta sul terrazzo della casa disabitata, i carabinieri hanno rinvenuto, in una scatola di plastica verde, nascosta in modo abile, ben 2,6 chilogrammi di marijuana. Inoltre, all'interno di una scatola per scarpe e in una busta sono stati rinvenuti ulteriori 850 grammi della stessa sostanza stupefacente.

La droga sequestrata è stata immediatamente messa sotto sequestro per essere sottoposta alle analisi di laboratorio. Nel frattempo, il giovane pregiudicato è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. In seguito, l'arresto è stato convalidato, e sono state adottate misure cautelari, tra cui l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.