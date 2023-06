Nesima, controlli dei carabinieri: sanzionati tre ambulanti abusivi

I Carabinieri e la Polizia Locale, sono stati impegnati in dei controlli nel quartiere Nesima. Durante il servizio i militari hanno denunciato per “porto abusivo di oggetti atti ad offendere” un 40enne pregiudicato che, a seguito di una perquisizione della sua auto, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball che teneva nel bagagliaio senza un giustificato motivo. Durante il servizio è stata posta attenzione altresì ai controlli amministrativi dei venditori ambulanti di frutta e verdura. I militari hanno sanzionato tre venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli per occupazione del suolo pubblico, mancanza di autorizzazione amministrativa e mancanza di requisiti professionali. Per loro sono scattate multe per 15mila euro e sequestro di 100 chili di frutta. I Carabinieri hanno inoltre identificato 24 persone, controllato 16 automobili e elevato 10 sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Quindicimila euro l'ammontare totale delle sanzioni e sequestro di due auto sprovviste di assicurazione.