Blitz dei Lupi a Nesima: trovati soldi, droga e un fucile a canne mozze

E' stato arrestato il 31enne catanese Benedetto Rapisarda con le accuse di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della squadra Lupi, dopo una attività di indagine e di osservazione, hanno fatto irruzione nella abitazione di Rapisarda in via Paolo Orsi luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: circa 50 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio, 450 euro in contanti, nonché del materiale usato per confezionare le dosi. Nel corso dell’operazione, i carabinieri, perquisendo l’androne condominiale dell’immobile, hanno trovato sequestrato un fucile calibro12, tipo doppietta, con le canne mozzate. L’arma, nei prossimi giorni, sarà inviata agli esperti del R.I.S. di Messina per i conseguenti accertamenti tecnici che potrebbero stabilirne provenienza ed eventuale utilizzo in

precedenti episodi criminosi.

