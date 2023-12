Tentata aggressione al sindaco di Adrano, solidarietà dal segretario del Mpa Di Salvo

“Solidarietà e vicinanza al sindaco di Adrano e dirigente del Mpa, Fabio Mancuso, per il grave atto intimidatorio subito nel comune che amministra con efficienza e trasparenza”. Così il segretario organizzativo del Mpa, Salvo Di Salvo, esprime solidarietà al sindaco di Adrano dopo il tentativo di aggressione, con una bottiglia contenente liquido infiammabile, subita nella mattinata di ieri durante una presentazione al palazzo comunale.

L'aggressore, come riportato dal quotidiano La Sicilia, è un 38enne netturbino che si era presentato in municipio proprio nel momento in cui il sindaco Fabio Mancuso stava illustrando nella sua stanza alla stampa le disposizioni per il rientro in azienda di una ventina di lavoratori, disposizioni che l'uomo ha contestato vivacemente al primo piano del municipio davanti a dipendenti del comune.

“Un gesto inaccettabile – commenta ancora Di Salvo – soprattutto perché avvenuto in un luogo rappresentativo come il Palazzo Comunale. Quando si amministra con grande trasparenza come ha fatto e fa quotidianamente Fabio Mancuso, si corre il rischio di diventare impopolari”.