Nomina Fatuzzo, Ugl: "Molto da fare nel settore soprattutto nel territorio catanese"

"Vogliamo congratularci con il professor Fabio Fatuzzo per il nuovo importante incarico che ha ricevuto dal Governo nazionale, segno che l’esperienza maturata nel corso degli anni da amministratore locale prima e poi nella direzione di aziende partecipate operanti nello specifico settore, nonché da legislatore nazionale, è stata ampiamente riconosciuta ed apprezzata". Lo dicono il segretario territoriale della Ugl di Catania Giovanni Musumeci ed il segretari provinciale della Ugl Chimici Carmelo Giuffrida, sulla nomina dell’attuale presidente della Sidra Catania a commissario unico di Governo per la depurazione delle acque in Sicilia.

"Gli rivolgiamo un augurio di buon lavoro - aggiungono - considerato che sul tema di cui dovrà occuparsi c’è ancora molto da fare, per colmare il gravissimo ritardo accumulato negli anni dalle varie gestioni commissariali che si sono susseguite e superare così quell’infrazione segnalata dalla Comunità Europea, che pende da troppo tempo come una spada di Damocle sui siciliani. Sappiamo che nel nostro territorio, ad esempio, ci sono diverse criticità che vanno affrontare come il ritardo dei lavori per il completamento del collettore fognario di Aci Castello e la realizzazione del nuovo impianto di depurazione ad Acireale, oltre ad altri progetti indispensabili. Sono interventi che vogliono significare inoltre lavoro in un comparto, come quello delle costruzioni, che per emergere dalla profonda crisi in cui si trova ha bisogno pure di una svolta in questo genere di lavori pubblici, ma anche tutela del mare che è indispensabile per la ripresa del turismo e della fruizione balneare delle nostre coste".

"Confidiamo, quindi, nella consueta azione pragmatica e pratica del neo commissario Fatuzzo offrendo come sempre la nostra piena collaborazione.”