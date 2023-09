Siap Sicilia: "Sosteniamo grido d'allarme della segreteria di Catania"

"La segreteria regionale del Sindacato italiano appartenenti polizia Siap - Sicilia desidera sostenere ed amplificare il grido d'allarme lanciato dalla segreteria provinciale Siap - Catania, riguardante le gravi carenze in termini di sicurezza nelle strutture di polizia. Avere edifici al limite del fatiscente, insicuri e fuori norma è inaccettabile, soprattutto per un'istituzione che ha il compito di far rispettare le regole. Tuttavia, il messaggio non deve essere frainteso". Così in una nota, Luigi Lombardo, segretario generale di Siap Sicilia.

"Le vittime, a Catania come nelle altre province siciliane e del resto d'Italia, sono tutti i poliziotti, dall'agente appena arruolato fino al Questore, passando per i dirigenti con incarichi datoriali. Proprio a loro va riconosciuta la scomoda posizione; si ritrovano a barcamenarsi tra le responsabilità che le norme attribuiscono loro e la sostanziale impotenza a causa della mancanza del potere di spesa e di fondi adeguati.

"Come denunciato dalla segreteria etnea - continua la nota - spesso ci si perde tra i mille rivoli della mostruosa burocrazia ministeriale e bisogna avere l'onestà intellettuale di prendere atto che i Questori e i dirigenti, spesso, fanno i salti mortali per garantire il servizio a loro affidato, pur nelle difficoltà procedurali e nelle ristrettezze economiche. Bisogna che il personale contrattualizzato, i quadri dirigenziali e le organizzazioni sindacali facciano quadrato tutti insieme, ognuno con le proprie prerogative, affinché si facciano le dovute pressioni per trovare una soluzione definitiva che consenta di avere strutture idonee ed a norma per tutto il personale della Polizia di Stato. A tal proposito, la nostra organizzazione sindacale intende lanciare un appello al mondo politico affinché intervenga a livello sia normativo che economico, con investimenti mirati. Infine, pur consapevoli che questa situazione è maturata a causa di oltre vent'anni di noncuranza da parte di tutte le forze politiche che si sono succedute al governo del paese, bisogna prendere coscienza che non è più plausibile rimandare. È il momento che l'attuale Governo colga l'opportunità di attuare politiche mirate che facciano da spartiacque rispetto al passato."