La Regione stanzia 31 milioni per acquistare 47 nuovi autobus extraurbani

Dal prossimo anno ci saranno 147 nuovi autobus sulle strade extraurbane siciliane. La Regione, attraverso l'assessorato alle Infrastrutture, ha impegnato 31 milioni di euro, provenienti da fondi Pon del ministero delle Infrastrutture, relativi al programma "Infrastrutture e Reti" 2014-2020 – Asse IV del Programma "Potenziamento della mobilità regionale per la ripresa verde, digitale e resiliente". Sono venti, nel complesso, le aziende di trasporto pubblico locale che, in base alle richieste presentate un anno fa, potranno adesso beneficiare del contributo regionale e acquistare i nuovi autobus. Il dipartimento regionale delle Infrastrutture, infatti, ha finanziato per l'80 per cento l'acquisto degli autobus, consentendo alle società di trasporto pubblico locale di anticipare soltanto il 20% delle somme, anche sotto forma di fidejussione.

"Con queste risorse contribuiamo a rinnovare il parco mezzi di decine di aziende del trasporto locale con mezzi nuovi e moderni per offrire maggiori servizi e sicurezza ai cittadini, e nel contempo contribuire al miglioramento della qualità dell'aria", dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. "Sono molto soddisfatto - afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò - perché si tratta di un provvedimento che ho fortemente voluto e per il quale un anno fa avevo presentato all'Ars la norma, poi diventata legge regionale, che ci ha consentito di anticipare le somme e di rispettare così i termini imposti dal ministero. In questo modo, non solo aiutiamo le aziende azzerando di fatto il costo d'acquisto dei nuovi autobus, ma contribuiamo a migliorare un servizio essenziale per la mobilità di migliaia di siciliani".

Queste, nel dettaglio, le aziende che beneficeranno del contributo regionale: Autolinee Gallo srl, Autolinee Giuseppe Cavaleri srl, Autolinee Magistro srl, Autoservizi Salemi srl, Autotrasporti Tumino srl, Camarda e Drago srl, Etna trasporti spa, F.lli Camilleri & Argento s.r.l., Fratelli Patti Autolinee s.r.l., Giuntabus Trasporti s.r.l., Interbus s.p.a., Prestia e Comande’ s.r.l., Sais Autolinee s.p.a., Sais Trasporti s.p.a., Salvatore Lumia s.r.l., Sberna Viaggi Srl, Segesta Autolinee s.p.a., Sicilbus s.p.a., Urso Guglielmo Srl, Zappalà & Torrisi s.r.l. .