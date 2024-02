Ryanair presenta le nuove rotte estive per Catania

Ryanair ha annunciato oggi il nuovo operativo record su Catania per l’estate ‘24, con oltre 650 voli settimanali su 40 rotte, incluse 5 nuove destinazioni per l'estate verso Heraklion, Parigi, Praga, Rodi e Tirana. Sarà aggiunto un nuovo aeromobile, con un ulteriore investimento di 100 milioni di dollari, portando la flotta totale di Ryanair a Catania a 5 unità e supportando oltre 2.800 posti di lavoro, compresi posti retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri. A condizione che il Governo siciliano abolisca la tassa sul turismo, Ryanair si dice pronta a trasportare altri 3 milioni di passeggeri in Sicilia, creando oltre 1.200 posti di lavoro aggiuntivi. Ciò garantirebbe una riduzione delle tariffe in Sicilia, come ha reso noto in conferenza stampa il ceo di Ryanair, Eddie Wilson.

"La Sicilia soffre di una carenza in termini di connettività aerea e di capacità, e la chiave per aumentare la capacità è ridurre i costi di accesso. Costi di accesso più bassi garantiranno maggiore capacità, più scelta e – ha dichiarato Eddie Wilson - tariffe significativamente più basse. Esiste un’opportunità per la Sicilia di garantire un incremento della capacità e della crescita del turismo nei prossimi 5 anni, a condizione che il Governo siciliano abolisca l’eccessiva addizionale municipale/tassa sul turismo che sta ostacolando la crescita della connettività e del settore turistico dell’isola. A seguito della recente decisione della Regione Friuli-Venezia Giulia di abolire l’addizionale municipale/tassa sul turismo dal 1° gennaio 2024, Ryanair ha lanciato una nuova base a Trieste e ha aggiunto una crescita del 50% per l'estate prossima, nell’ambito di una visione complessiva condivisa per ridurre i costi di accesso e raddoppiare passeggeri e turismo in entrata nei prossimi 5 anni. Tocca ora al Governo siciliano abolire l’addizionale municipale/tassa sul turismo che non esiste in destinazioni turistiche simili come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta. Se l’addizionale municipale/tassa sul turismo venisse abolita, Ryanair sarebbe pronta a rispondere come abbiamo fatto a Trieste, accelerando la connettività e la crescita del turismo sull’isola, aggiungendo oltre 3 milioni di passeggeri in più, creando 1.200 nuovi posti di lavoro, potenziando la connettività nazionale e internazionale e, infine, offrendo tariffe più basse per cittadini/visitatori della Sicilia. Per celebrare l’operativo record per l’estate 2024 e le 5 nuove rotte su Catania, Ryanair ha lanciato una promozione valida per tre giorni con tariffe a partire da 21,99 euro solo sul sito ufficiale della compagnia".