Il nuovo questore Bellassai si presenta: "Obiettivo: maggiore collaborazione tra polizia e cittadini"

Una sicurezza che passa dalla presenza sul territorio, dalla collaborazione con la collettività, dalla prevenzione e dal contrasto delle attività illecite, non solo nelle zone sensibili, ma in tutta la città. E' questo l'obiettivo del nuovo questore di Catania, Giuseppe Bellassai, che questa mattina ha parlato questa mattina ai giornalisti nel giorno del suo insediamento nella Questura etnea. Bellassai, 62 anni e originario di Santa Croce Camerina (provincia di Ragusa), arriva a Catania dopo un importante percorso professionale, l'ultima esperienza come Questore di Perugia. "Per me è un incarico prestigioso - ha esordito - Ritorno in Sicilia dopo un lungo periodo. La realtà catanese ha una sua tipicità ma conosco molte delle dinamiche del territorio e cercherò di comprendere in pieno quelle che sono le urgenze, le emergenze e le criticità".

Allarme o allarmismo?

La cronaca cittadina degli ultimi mesi ha parlato con insistenza di episodi di violenza. C'è quindi un allarme sicurezza a Catania? Il nuovo Questore per il momento sembra glissare e non si sbilancia ma ha le idee chiare su come e dove intervenire: "C'è una sicurezza reale e una sicurezza percepita. Il tema riguarda Catania esattamente come altre moltissime realtà del contesto nazionale ma quello che mi interessa è la percezione della sicurezza che hanno i cittadini e incidere positivamente su questa percezione".

Conquistare la fiducia della collettività in cima ai propositi di Bellassai. "Noi abbiamo un dovere assoluto come polizia di Stato: conquistarci la fiducia della cittadinanza. Fiducia che dobbiamo conquistare quotidianamente con un'azione di presenza del territorio che dia i risultati ai quali i cittadini aspirano. Ed è attraverso la fiducia che speriamo di aumentare e rendere più importante la collaborazione della polizia con i cittadini. La sicurezza è in capo a noi ma la si può fare bene solo con la collaborazione dei cittadini. Anche i giornalisti hanno un ruolo fondamentale in questo senso. Lo sforzo che è stato fatto finora a Catania è stato importante, ma si può fare ancora meglio. Credo che lo si debba fare e risponderemo anche all’esigenza di essere più presenti dando risposte concrete in tempi relativamente brevi”.

Bellassai, infine, si è soffermato anche sulla gestione del fenomeno migratorio, protagonista delle cronache di questi giorni e tema in cui il nuovo Questore ha maturato esperienza nel 2005 nella Questura di Agrigento, dove ha diretto la divisione di polizia amministrativa e sociale e dell’immigrazione. “Quello dell’immigrazione è un problema fondamentale, lo dicono i numeri. La Sicilia, su questo tema, ha un ruolo di primaria importanza per ovvie ragioni, Lampedusa è vicina a noi. Da parte nostra non può che esserci la massima attenzione per cercare di ottenere dei risultati che siano i migliori possibili”.

L'incontro con Trantino

Al termine della conferenza stampa Bellassai si è recato in visita istiuzionale a Palazzo degli Elefanti dove è stato ricevuto dal sindaco Enrico Trantino per un primo confronto riguardo le linee di intervento prioritarie da attuare per garantire ai cittadini la maggiore sicurezza possibile.

Il colloquio è servito anche a delineare percorsi condivisi per un’azione istituzionale improntata alla sinergia e alla collaborazione, necessario a fronteggiare non solo le tante emergenze con risposte certe ai cittadini, ma anche a programmare un’azione mirata a diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle regole, della convivenza civile e delle norme di legge, non solo nel territorio del capoluogo ma in tutta la provincia. Infine Bellassai, a conclusione dell'incontro, ha firmato il libro d’onore del Municipio e ha ricevuto dal sindaco l’elefantino d’argento quale augurio di buon lavoro.