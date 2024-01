Catania ricorda Giuseppe Fava nel quarantennale dell'omicidio, Trantino: "Sempre vivi il coraggio e la sua condotta"

Nel quarantennale dell’uccisione per mano mafiosa del giornalista catanese Giuseppe Fava, l’amministrazione comunale ha partecipato al presidio in sua memoria con la rappresentanza del vicesindaco Paolo La Greca e dall’assessore comunale ai beni confiscati alla mafia, Viviana Lombardo. Il sindaco Enrico Trantino, invece, ha diffuso una nota, parlando anche a nome di tutta la giunta comunale. "Il coraggio e l’esemplare condotta civile e professionale di Pippo Fava nel denunciare il malaffare a Catania e in Sicilia rimangono sempre vivi, rappresentando un monito contro ogni forma di illegalità e sfruttamento delle risorse pubbliche per interessi legati alla criminalità organizzata. Il ripudio della violenza mafiosa non può che rimanere un prerequisito essenziale per la crescita delle comunità cittadine nel segno della democrazia e dello sviluppo trasparente della nostra terra, temi di cui Fava è stato insuperabile interprete nell’ambito del giornalismo, del teatro e delle battaglie civili di cui si è reso protagonista fino all’estremo sacrificio, lasciando un messaggio di speranza anche alle giovani generazioni".