Online il nuovo bando per l'assegnazione di beni confiscati da destinare ad organizzazioni del terzo settore

L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Anbsc) ha emanato un avviso pubblico per l’assegnazione di beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare a organizzazioni qualificate del terzo settore che si occupano della prevenzione, cura e riabilitazione di soggetti con dipendenze patologiche.

Il bando è finalizzato a favorire la più ampia valorizzazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata, mettendoli al servizio della collettività in un’ottica inclusiva di cooperazione pubblico-privata ispirata al modello solidaristico di sussidiarietà orizzontale costituzionalmente garantito. Potranno partecipare alla selezione pubblica enti e associazioni, in forma singola o associata iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), in possesso degli specifici requisiti di partecipazione prescritti dal bando. L’avviso prevede l’assegnazione, sotto forma di concessione a titolo gratuito, di immobili confiscati in via definitiva da destinare alla realizzazione di progetti di prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze comportamentali patologiche e da sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope, anche a carattere residenziale. L’assegnazione del bene è vincolata alla realizzazione di un progetto che può essere sviluppato secondo specifiche linee di azioni riguardanti la realizzazione di:

servizi di ascolto, counselling ed accompagnamento psicologico, anche telefonico;

interventi anche sperimentali e innovativi di prevenzione e di avvio a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;

iniziative volte a favorire la socializzazione degli utenti delle comunità terapeutiche; percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze;

iniziative volte alla prevenzione di fenomeni di violenze di gruppo correlate alle dipendenze patologiche.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12 del 1° marzo 2024, allegando l’integrale documentazione richiesta dal bando, secondo quanto specificamente indicato nell’apposita sezione di riferimento, visualizzabile al seguente link: https://www.benisequestraticonfiscati.it/trasparenza/avviso-pubblico-2/