Passaporti, la questura annuncia un nuovo open day: a Catania potranno accedere 150 persone

Il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, ha deciso di prorogare le aperture straordinarie dell’ufficio passaporti con un nuovo open day. Anche nella giornata di domani, sabato 18 novembre, i cittadini potranno quindi presentare le istanze di rilascio a prescindere dalla prenotazione dell’appuntamento sull’Agenda online del sito istituzionale della polizia di stato. Coinvolti nell'iniziativa l’ufficio passaporti della divisione di polizia amministrativa di viale Africa e i commissariati di Acireale, Adrano e Caltagirone. I cittadini che vorranno usufruire di questo servizio straordinario dovranno presentarsi tra le ore 8 e le ore 14, muniti di tutta la documentazione necessaria per il rilascio del passaporto, insieme ad un documento di identità in corso di validità e di 2 fotografie, conformi a quanto prescritto.

Tutte le informazioni sono, comunque, consultabili sulla piattaforma dedicata. Per quanto riguarda l’ufficio passaporti di viale Africa, potranno accedere un massimo di 150 persone, alle quali sarà fornito, dal personale incaricato all’ingresso, un numero eliminacode che dovrà poi essere esibito agli operatori di sportello. Durante l'iniziativa del 21 ottobre scorso (la prima), alcune persone si sono messe in coda anche la sera prima per riuscire ad accedere all'interno, passando l'intera notte in strada. Nelle sedi dei commissariati di Acireale, Adrano e Caltagirone potranno accedere 60 persone. Ulteriori aperture straordinarie saranno programmate nel prossimo mese di dicembre proprio per venire incontro alle esigenze dei cittadini.