Operazione Minecraft, i nomi degli arrestati

Sono quindici i fermati ritenuti affiliati al clan Cappello-Bonaccorsi dell'operazione "Minecraft" della polizia di Stato. Sono accusati di associazione di tipo mafioso, con l'aggravante di essere associazione armata, associazione a delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanza stupefacente e spaccio in concorso, con l'aggravante di avere agevolato il clan Cappello-Bonaccorsi; detenzione illegale e porto in luogo pubblico di diverse armi clandestine da guerra nonché ricettazione in concorso, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il clan Cappello-Bonaccorsi. Ecco i nomi:

1. CAPPELLO Massimiliano, cl 1967;

2. LOMBARDO Salvuccio Junior, inteso "Salvucciu u ciuraru;, cl 1994;

3. CAVALLARO Sebastiano, inteso Seby o baffo;, cl 1992;

4. CRISTAUDO Renzo, cl 1993;

5. FINOCCHIARO Alessio, cl 1994;

6. GANGEMI Emilio, cl 1975;

7. SPARTANO Giuseppe, inteso "u Cussotu ", cl 1989;

8. SURU CosteI, alias Mariu u rumenu;, cl.1984,

9. DISTEFANO Giuseppe, inteso Pumpa;, cl 1977;

10. LA ROCCA Giuseppe Francesco, alias Colombrino cl.1995;

11. CAVALLARO Francesco, cl.1985;

12. MESSINA Domenico Alessandro, cl. 1993, già sottoposto per altra causa agli arresti

domiciliari;

13. MESSINA Giusi, cl. 1975;

14. SANTORO Giovanni, inteso ;Giuvanni sett'anni; , cl. 1983;

il provvedimento del G.I.P. è stato altresì notificato in carcere a:

15. RAPISARDA Giuseppe Paolo, inteso Paolo cupittuni cl. 1982, già detenuto per altra

causa;