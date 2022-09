Donate 14 poltrone da riposo al reparto di Pediatria dell'ospedale di Caltagirone

Sono 14 le poltrone da riposo per gli accompagnatori donate al reparto di Pediatria dell’ospedale “Gravina” dall’Associazione di Volontariato Onlus “Con Salvatore nel Cuore”. Nei reparti di Pediatria, accogliere un piccolo paziente significa anche accogliere i genitori. Le mamme e i papà dei piccoli ricoverati avranno così una comoda poltrona per fare compagnia ai loro figli e per il riposo. Le poltrone sono infatti apribili a letto. Un omaggio per tutti i genitori che in Ospedale danno forza, coraggio e conforto ai loro bambini. L’iniziativa è stata fortemente voluta dai coniugi Roberto Calaciura e Marianna Scibetta, genitori di Salvatore deceduto a causa di una malattia oncologica e fondatori dell’A.V. Onlus “Con Salvatore nel Cuore”. Presente alla consegna delle poltrone anche il direttore medico del Presidio, Giovanna Pellegrino. "Esprimo la mia gratitudine ai coniugi Calaciura e ai volontari - ha detto il direttore del reparto di Pediatria, Roberto Giugno - per la generosità che hanno espresso che va oltre il valore del significativo donativo. Nel ricordo del loro figlio i coniugi Calaciura si fanno attenti osservatori dei bisogni di altri genitori e soprattutto dei piccoli che trovano in mamma e papà una presenza sempre rassicurante".