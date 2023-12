Il panettone artigianale dell’Elite Bar

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Ogni stagione porta con sé i suoi profumi ed il Natale quest’anno profuma di mandarino e della soffice bontà del panettone artigianale, preparato con cura dai maestri pasticceri dello storico Elite Bar di Paternò. Il 1989 è l’anno in cui inizia il racconto e sono due le parole chiave, i pilastri fondanti: amore e passione. L’amore in quanto si tratta di una storia familiare che si proietta già alla terza generazione grazie all’ingegno e creatività di Marco e Giulia Parisi, due giovani intraprendenti che sono riusciti ad avviare un importante lavoro di modernizzazione dell’impresa di famiglia; la passione è riconducibile alla propria terra ed all’impegno nella ricerca delle eccellenti materie prime.

Il panettone dell’Elite Bar è il frutto di una lunga esperienza maturata negli anni, viene realizzato con una lievitazione naturale di 36 ore ottenuta a basse temperature, rigorosamente con lievito madre, che garantisce morbidezza e aroma. Viene inoltre prodotto con ingredienti genuini e di primissima qualità: uova da galline allevate a terra, burro francese, farina di frumento e frutta secca, nel rispetto della ricetta tradizionale ed al fine di garantire la massima qualità e digeribilità. Diverse sono le proposte e tipologie di farcitura: il classico panettone, la versione con gocce di cioccolato, l’ormai classico al pistacchio, il Rocher ed altri ancora. Ogni gusto ed ogni prodotto custodisce al suo interno l’eredità familiare della pasticceria, proponendo innovazione senza dimenticare le tradizioni sulle quali è basato il proprio lavoro.

In questo Natale 2023 l’Elite bar trova un partner ideale che negli ultimi anni è riuscito attraverso sacrifici e grande forza di volontà a dare vita ad un prodotto particolare e di assoluto rilievo, un amaro al mandarino Bio di Sicilia, Mannamaru, che è stato in grado di farsi apprezzare in tutta Italia. L’amaro Mannamaru, progetto imprenditoriale del giovane Gaetano Peci e di Stefano Scuderi, racchiude gli odori della Sicilia, degli agrumeti di famiglia sorti alle pendici dell’Etna. L’unione delle due giovani realtà catanesi danno vita al Panettone al Mannamaru, una ricetta unica, ideata da menti brillanti e preparata artigianalmente da mani sapienti. Il panettone si presenta con una farcitura di crema alcolica aromatizzata al Mannamaru, rivestito da una glassa deliziosa al mandarino, impreziosito da scaglie di cioccolato fondente e gustosi canditi al mandarino che rendono il panettone una originale creazione di grande qualità! Il panettone al Mannamaru è il dolce di questo Natale, ritiralo presso l’Elite bar oppure ordinalo su https://www.elitebar.it/shop