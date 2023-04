Paternò, pusher di erba bloccato dai carabinieri

I carabinieri di Paternò hanno arrestato 30enne per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno notato, in via Emanuele Rapisarda, un uomo che al passaggio della gazzella si è improvvisamente chinato nascondendosi dietro un’autovettura in sosta. I carabinieri hanno deciso di sottoporre a controllo l’uomo che è stato visto anche liberarsi repentinamente di una borsa a tracolla che ha lanciato sotto l'auto parcheggiata. Nella tracolla i militari hanno trovato e sequestrato di 24 grammi di erba. Per il 30enne è scattato all’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.