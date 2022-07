Accecato dalla gelosia picchia a sangue la compagna: arrestato 29enne

I carabinieri della stazione di Catania Ognina, in sinergia con i colleghi del nucleo radiomobile del comando provinciale, hanno arrestato un catanese di 29 anni accusato di lesioni personali aggravate.

A seguito di diverse telefonate al 112 provenienti in cui si segnalava una lite familiare in un appartamento di via Dalmazia, i carabinieri hanno raggiunto il 2° piano dell’immobile trovando il 29enne che, sin da subito, ha confermato il diverbio avuto poco prima con la propria convivente, una 28enne di Catania. La donna, dolorante, con una perdita di sangue dalla bocca e con vistosi segni di colluttazione sul viso, si trovava tremolante in un’altra stanza con in braccio la loro figlioletta di pochi mesi.

La vittima ha inoltre riferito ai militari di essere stata picchiata dal compagno a causa della ossessiva e morbosa gelosia che l'uomo prova nei suoi confronti e che pochi mesi prima lei lo aveva già denunciato per episodi analoghi.

Trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania alla donna è stato diagnosticato un "trauma cranio facciale con ecchimosi regione palpebrale destra, edema a carico della regione zigomatica sinistra, trauma ginocchio destro, gomito sinistro e lesioni da graffio regione toracica”, con una prognosi di 30 giorni. Nonostante questo, però, la donna, recatasi presso la stazione di Catania Ognina, non ha comunque formulato denuncia contro il compagno ma, in considerazione della procedibilità d’ufficio per la gravità della prognosi, l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari, dove tutt’ora permane all’esito della successiva udienza di convalida.